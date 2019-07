Kleine koersuitslagen op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 326

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met zeer kleine uitslagen geopend. De Amerikaanse president Donald Trump liet van zich horen op het handelsvlak en dreigde met nieuwe importheffingen tegen China. Bij de bedrijven ging de aandacht uit naar Bank of America, dat met resultaten kwam. Verder komt de Federal Reserve nog met zijn zogeheten Beige Book.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,1 procent lager op 27.317 punten. De brede S&P 500 stond een fractie lager op 3003 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq was vrijwel onveranderd op 8224 punten.

Trump benadrukte dat hij nog meer importheffingen kan opleggen aan China als hij dat wil. Eerder beloofde hij dat niet te doen na het bereiken van een wapenstilstand in de handelsoorlog met het Aziatische land. Peking liet weten dat nieuwe heffingen lopende onderhandelingen over een handelsdeal met de Verenigde Staten niet ten goede komen.

Bank of America

Bank of America rapporteerde een hogere kwartaalwinst en kondigde aan aandeelhouders flink te belonen. De totale baten stegen ook licht, maar de netto-rentebaten van het financiële concern waren lager dan analisten in doorsnee hadden verwacht. Het aandeel Bank of America ging licht omhoog.

Ook Abbott Laboratories gaf inzage in de boeken. Het farmacieconcern zag in de jongste kwartaalresultaten aanleiding zijn vooruitzichten omtrent omzet en winst op te krikken. Abbott werd daarop 3 procent hoger gezet.