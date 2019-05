Heijmans knapt school Groningen verder op

Gepubliceerd op | Views: 390

ROSMALEN (AFN) - Heijmans gaat verder aan de slag met de Hanzehogeschool in Groningen. Het bouwbedrijf verwierf een langjarig onderhoudscontract voor de gebouwen van de onderwijsinstelling. Per jaar is met de deal een bedrag van circa 3 miljoen euro gemoeid.

De opdracht betekent een vervolg van een eerdere samenwerking van Heijmans met de Hanzehogeschool. Sinds 2013 voert Heijmans al het bouwkundig onderhoud uit voor de hogeschool. Ook alle werktuigbouwkundige en elektrotechnische onderhoudswerkzaamheden behoren nu tot de opdracht.

De initiële looptijd van de overeenkomst is twee jaar met het doel om driemaal te verlengen tot maximaal 15 jaar. De werkzaamheden starten per direct. Het onderhoud wordt verricht aan 42 gebouwen. In totaal gaat het om circa 168.000 vierkante meter oppervlak.