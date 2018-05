Philips investeert in vernieuwing cardiologie

Gepubliceerd op | Views: 383

AMSTERDAM (AFN) - Philips stapt in een nieuw fonds voor durfinvesteringen in vernieuwende behandelmethoden voor hart- en vaatziekten. Het zorgtechnologiebedrijf steekt 10 miljoen dollar in het fonds, dat in totaal het drievoudige waard is.

Het fonds investeert in opkomende ondernemingen die nieuwe oplossingen bieden voor de preventie of behandeling van hart- en vaatziekten of beroertes. Naast Philips investeren ook de American Heart Association en UPMC, een Amerikaanse zorgorganisatie die onder meer ziekenhuizen en een divisie voor zorgverzekeringen bezit.