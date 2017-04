Galapagos verkoopt voor 275 miljoen aandelen

Gepubliceerd op | Views: 572 | Onderwerpen: biotechnologie

MECHELEN (AFN) - Galapagos biedt een deel van haar eigen aandelen te koop aan. Het biotechbedrijf wil daarmee 275 miljoen dollar ophalen, zo meldt de in Amsterdam genoteerde onderneming maandagavond.

De aandelen worden aangeboden in de vorm van American Depositary Shares, die nu aan Nasdaq zijn genoteerd, via een openbare aanbieding. De prijs per aandeel wordt bekend na de bookbuilding-procedure.