ABN AMRO co-financiert Duits bankierplatform voor mkb'ers

Onderwerpen: banken, Duitsland

AMSTERDAM (AFN) - ABN AMRO Ventures doet mee aan een nieuwe financieringsronde voor Penta, een Duitse platform voor zakelijk bankieren. Daarmee wil ABN AMRO de digitalisering versnellen.

Penta bestaat sinds eind 2017 en heeft zo'n 16.000 klanten. Ondernemers kunnen er snel een rekening openen en krijgen dan een Duits IBAN-nummer, pinpassen en andere financiële diensten. Penta-oprichter en -baas Marko Wenthin wil met zijn bedrijf het zakelijke bankieren voor het midden- en kleinbedrijf opnieuw gestalte geven door zoveel mogelijk diensten "onder één dak" aan te beiden.

Hugo Bongers, hoofd van de afdeling durfkapitaal van ABN AMRO laat weten dat hij achter die visie staat. "In Duitsland speelt Penta een cruciale rol bij het van binnenuit transformeren van zakenbankieren", aldus Bongers. Het is de elfde investering van ABN AMRO Ventures, een fonds dat 100 miljoen euro omvat en bedoeld is voor investeringen in vernieuwende techbedrijven.