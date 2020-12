Amerikaanse staat Texas klaagt Google aan

MOUNTAIN VIEW (AFN/BLOOMBERG) - Google heeft een nieuwe rechtszaak aan zijn broek vanwege vermeend machtsmisbruik. De Amerikaans staat Texas sleept het techbedrijf voor de rechter in een zogeheten antitrust zaak. Dit keer gaat het om de reclamediensten van het bedrijf dat onderdeel is van Alphabet.

Google is op de advertentiemarkt zeer machtig omdat het veel van de technologie in handen heeft die wordt gebruikt om reclames op internet te kopen en te verkopen. Zo zijn duizenden bedrijven afhankelijk van de techreus.

De procureur-generaal van Texas kondigde het proces in een video aan. Volgens Ken Paxton heeft Google zijn marktmacht misbruikt om tarieven te controleren. Daarbij zou het bedrijf concurrenten op valse wijze hebben geëlimineerd. De volledige klacht was woensdag nog niet openbaar. "Als de vrije markt een baseball-wedstrijd was, dan was Google zowel de werper, de slagman als de scheidsrechter", aldus Paxton in de video. Verschillende andere staten zouden zich bij Texas aansluiten.

Mededingingszaak

De rechtszaak volgt op een afzonderlijke claim van het ministerie van Justitie in de VS. Die beweert dat Google illegaal een monopoliepositie heeft verkregen met zijn zoekmachine. Dit deed Google door concurrenten te weren van belangrijke distrbutiekanalen. Op donderdag wordt een derde zaak tegen Google verwacht van een aantal andere Staten, zo meldde platform Politico eerder deze week.

Justitie in de VS spande in oktober een mededingingszaak aan tegen Google. Eerder begon de Europese Commissie al diverse zaken over machtsmisbruik van Amerikaanse techgiganten. Justitie in de VS bereidt ook een zaak voor wegens mogelijk misbruik op de markt voor digitale advertenties.