Damrak over breed front omhoog

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam ging maandag over een breed front omhoog. Ook de andere Europese beurzen gingen verder vooruit. Het voorlopige handelsakkoord dat de Verenigde Staten en China afgelopen vrijdag sloten bleef de stemming op de beursvloeren ondersteunen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,9 procent hoger op 607,98 punten. De MidKap won 0,8 procent tot 904,77 punten. Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 1,2 procent.

China heeft afgelopen weekeinde de geplande extra heffingen op Amerikaanse producten opgeschort. Daarmee voldoet Peking aan een van de afspraken die China en de Verenigde Staten vrijdag zijn overeengekomen in de zogenoemde 'fase 1-handelsdeal', die een opmaat moet worden voor een breder handelsakkoord.

ArcelorMittal

Alle 25 AEX-fondsen stonden in het groen. Staalconcern ArcelorMittal profiteerde van de positieve ontwikkelingen aan het handelsfront en was koploper met een winst van 2,2 procent. Tankopslagbedrijf Vopak volgde met een plus van 2 procent na een positief analistenrapport van Jefferies. Shell won 0,6 procent. De olie- en gasreus heeft een belang van 49 procent genomen in de Australische ontwikkelaar van zonneparken ESCO Pacific.

In de MidKap ging vastgoedbedrijf WDP aan kop met een plus van 2,1 procent. Hekkensluiter was financieel dienstverlener Intertrust met een min van 0,3 procent.

Fastned

Fastned steeg 1,9 procent op de lokale markt. Het bedrijf mag op dertien snelweglocaties in België zijn snellaadstations gaan realiseren. Op dit moment heeft Fastned 114 stations in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Daimler klom 0,4 procent in Frankfurt. Het Chinese autobedrijf BAIC wil naar verluidt zijn belang in de Duitse autobouwer verdubbelen tot 10 procent. De Zweedse kledingketen Hennes & Mauritz (H&M) won ruim 1 procent in Stockholm na sterke omzetcijfers over het vierde kwartaal. Het Zweedse elektronicaconcern Electrolux kelderde 11 procent na een winstalarm.

De euro was 1,1143 dollar waard tegen 1,1129 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,1 procent tot 60,13 dollar. Brentolie werd 0,2 procent duurder op 65,32 dollar per vat.