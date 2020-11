Vodafone rekent op herstel na coronaklap in eerste jaarhelft

BERKSHIRE (AFN/RTR/BLOOMBERG) - Het Britse telecomconcern Vodafone Group rekent op een betere tweede helft van zijn gebroken boekjaar nadat het in de eerste helft kampte met flink lagere inkomsten als gevolg van de coronacrisis. Door de lockdowns en reisrestricties zag het onder meer zijn inkomsten uit roamingdiensten goeddeels verdampen.

De op een na grootste telecomprovider van Europa rekent voor het hele boekjaar dat loopt tot en met maart op aangepaste inkomsten van tussen de 14,4 miljard euro en 14,6 miljard euro. Dat is een iets gunstigere blik op de toekomst dan eerder, toen het bedrijf de inkomsten nog gelijk aan of net iets lager dan vorig jaar stelde. Toen was dit resultaat nog 14,5 miljard euro.

De aangepaste inkomsten daalden in de zes maanden tot en met september met 1,9 procent naar 7 miljard euro. De totale omzet daalde met 2,3 procent naar 21,4 miljard euro, als gevolg van lagere inkomsten uit roaming en een daling in de verkoop van mobiele telefoons. In dezelfde periode vorig jaar kwam de totale omzet nog uit op 21,9 miljard euro.

Beursgang

Verder wordt in de markten rekening gehouden met de opbrengsten die de beursgang van zendmastentak Vantage Towers begin 2021 moet opleveren. Die beursgang zou zo'n 4 miljard euro moeten opleveren, meldde Bloomberg eerder op basis van ingewijden.

Vodafone-topman Nick Read wil het geld deels gebruiken om de 44 miljard euro schuld terug te brengen. Ook hoopt hij met de opbrengsten netwerk-upgrades te kunnen financieren. "Covid-19 en de lagere opbrengsten uit roaming door reisbeperkingen zorgen momenteel voor onduidelijkheden in onze commerciële vooruitgang", aldus de topman.

Read probeert ook de uitdijende activiteiten te versimpelen en resultaten in moeilijke markten zoals Spanje te laten stabiliseren. Daar was onrust ontstaan door een mogelijke fusie met Spaanse rivaal Masmovil Ibercom. Vodafone probeert verder de kosten te drukken bij service centers, goed voor een derde van de kostenbesparingen. Er zijn de afgelopen jaren al duizenden banen verdwenen.