Retail Estates verhoogt huurinkomsten

TERNAT (AFN) - Het Belgische winkelvastgoedfonds Retail Estates heeft in de eerste helft van zijn gebroken boekjaar de huurinkomsten met 28 procent zien stijgen tot 46,4 miljoen euro. Dat is een stijging van 28 procent op jaarbasis. De toename is bijna volledig te danken aan de groei van de vastgoedportefeuille, aldus Retail Estates.

Het epra-resultaat klom in de eind september afgesloten periode met 34 procent tot 29,4 miljoen euro dankzij succesvolle investeringen in de Nederlandse winkelmarkt. De waarde en de bezettingsgraad waren stabiel. De verwachting voor een dividend over het hele boekjaar van 3,80 euro bruto per aandeel wordt bevestigd. Dat zou een stijging van 5,6 procent betekenen vergeleken met een jaar eerder.