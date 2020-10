Eurostat bevestigt negatieve inflatie eurozone

Gepubliceerd op | Views: 0 | Onderwerpen: Europa, inflatie

LUXEMBURG (AFN) - De inflatie in de eurozone is in september gedaald tot min 0,3 procent op jaarbasis. Dat meldde het Europese statistiekbureau Eurostat op basis van een definitief cijfer.

Economen hadden dit al verwacht, aangezien Eurostat in de eerste raming met hetzelfde cijfer kwam. In augustus kwam de inflatie in het eurogebied uit op min 0,2 procent, waarmee voor het eerst sinds 2016 sprake was van een negatieve inflatie.

De lagere consumentenprijzen hangen vooral samen met de zwakkere vraag naar producten door de coronacrisis en de gedaalde energieprijzen. Ook in de dienstensector staan de prijzen onder druk vanwege de crisis. De kerninflatie, dus zonder de invloed van de sterk schommelende prijzen voor energie en levens- en genotsmiddelen, was in september 0,2 procent.