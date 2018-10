Fitch negatiever over Unibail-Rodamco

Gepubliceerd op | Views: 640 | Onderwerpen: Fitch

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Kredietbeoordelaar Fitch heeft de rating van Unibail-Rodamco-Westfield verlaagd naar A-. Voorheen had het vastgoedfonds een rating van A. Het vooruitzicht is stabiel, dat was negatief.

Fitch wijst op het verzwakte financiële profiel van Unibail-Rodamco na de overname van Westfield in juni. Ondanks geplande desinvesteringen ter waarde van 3 miljard euro om de schuldenlast te verkleinen verwacht de kredietbeoordelaar niet dat Unibail-Rodamco de komende twee jaar een A-rating verdient.