'WTO geeft groen licht handelssancties Europa'

Uit de Volkskrant.



Speurwerk van Amerikaanse media toont aan dat Boeing, luchtvaartinspecteur Federal Aviation Authority (FAA) en de regering-Trump consequent economische belangen boven veiligheid hebben gesteld. Daardoor kon een volgende Boeing 737 Max van Ethiopian Airlines neerstorten bij Addis Abeba, ten koste van 157 doden uit 32 landen.



Een reeks van riskante keuzen lag daaraan ten grondslag. Boeing paste in korte tijd de 40 jaar oude 737 aan om aartsrivaal Airbus de pas af te snijden. Piloten kregen nauwelijks scholing in de ‘nieuwe’ 737, hoewel die door een ander ontwerp nieuwe vaardigheden in de cockpit vergt. Die keuze speelde een grote rol bij beide vliegrampen. Een alarmlicht om piloten te waarschuwen, is optioneel.



Het gedrag van Trump is krankjorum.