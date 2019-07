AM-Pharma haalt 116 miljoen euro op

Gepubliceerd op | Views: 1.048

BUNNIK (AFN) - Het Nederlandse biotechbedrijf AM-Pharma heeft bij een recente financieringsronde 116 miljoen euro opgehaald. Het geld wordt gebruikt voor zijn onderzoek naar een middel tegen acuut nierfalen. Voor die soms dodelijke aandoening is nu nog geen medicijn voor en de zorgkosten bedragen nu nog vele miljarden euro's per jaar.

Volgens het bedrijf uit Bunnik gaat het om de grootste private biotechfinancieringsronde ooit in Nederland. Het geld komt van een reeks verschillende investeerders.

AM-Biotech wil met het geld de grootste klinische studie ooit naar acuut nierfalen opzetten, waaraan 1400 patiënten in twaalf verschillende landen mee zullen doen. Het bedrijf denkt dat deze zogeheten fase III-studie, indien succesvol, voldoende bewijs zal opleveren voor het verkrijgen van goedkeuringen in de VS en Europa.