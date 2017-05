AkzoNobel huurt communicatiebureau MSL in

Gepubliceerd op | Views: 65

AMSTERDAM (AFN) - AkzoNobel heeft communicatiebureau MSLGROUP, onderdeel van Publicis, ingehuurd als zijn wereldwijde partner voor communicatie en public relations. Dat maakte het verf- en chemieconcern dinsdag bekend.

Er werden geen financiële details over de samenwerking gemeld. MSL zal met een team vanuit Londen de wereldwijde communicatie verzorgen voor AkzoNobel, en via lokale kantoren in belangrijke markten en regio's.