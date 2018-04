Vivendi koopt Nederlands ticketbedrijf

Gepubliceerd op | Views: 416

AMSTERDAM (AFN) - Het Franse mediabedrijf Vivendi heeft een akkoord bereikt over de overname van het Nederlandse ticketbedrijf Paylogic. De Fransen willen de kennis en kunde van Paylogic gebruiken voor het verder uitbreiden van een netwerk op het gebied van kaartjes in Europa en de Verenigde Staten. Een overnamesom werd maandag niet gemeld.

Paylogic verkoopt met name kaartjes voor muziekfestivals en dance-evenementen als Tomorrowland, ADE, and Awakenings. Paylogic is jaarlijks goed voor de verkoop van ruim vijf miljoen kaartjes in meer dan tien landen.

De activiteiten van Paylogic zullen worden opgenomen in het netwerk van See Ticket, dat onder meer de kaartjes verzorgt voor de Eiffeltoren en het Britse Glastonbury Festival. Het gecombineerde bedrijf verwacht jaarlijks meer dan 20 miljoen kaartjes te verkopen in meer dan dertig landen.