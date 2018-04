Ajax op beurs omlaag na kampioenschap PSV

Gepubliceerd op | Views: 712

AMSTERDAM (AFN) - Het aandeel Ajax ging maandag op de beurs in Amsterdam omlaag. De enige beursgenoteerde voetbalclub van Nederland verspeelde afgelopen weekend de laatste kans op het landskampioenschap en moest toezien hoe PSV de titel vierde. Het is het vierde seizoen op rij dat Ajax geen kampioen is geworden.

Ajax noteerde kort na de openingsbel 0,9 procent lager op 10,70 euro. In aandelen Ajax wordt normaal gesproken niet zo heel veel gehandeld en ook nu ligt het volume laag. Het aandeel Ajax bereikte op 3 januari dit jaar zijn laagste koers van 2018 op 9,70 euro. Op 12 april stond met 11 euro het hoogste peil van het jaar op de borden.

Bij terugkeer in Amsterdam belaagden boze en teleurgestelde supporters zondag de spelersbus van de club. Directeur Edwin van der Sar en trainer Erik ten Hag stonden de boze supporters, die riepen om het ontslag van Van der Sar, kort te woord.