Gepubliceerd op | Views: 636

HONGKONG (AFN) - De Chinese smartphonemaker Xiaomi mikt met zijn gang naar de beurs op een waardering van 100 miljard dollar. Dat melden ingewijden aan persbureau Bloomberg.

De op vier na grootste smartphonefabrikant zou in mei de stap naar de beurs willen maken. De aandelenmarkt in Hongkong is de waarschijnlijkste kandidaat voor een notering van Xiaomi.

De voormalige start-up heeft zijn hoge waardering onder meer te danken aan goede resultaten vorig jaar, waarin het zijn omzetdoelen voor het gehele boekjaar al in tien maanden had gehaald. De Chinezen doen vooral goede zaken in India, waar ze concurrent Samsung naar de kroon steken als grootste smartphonemerk.

Na zijn beursgang in Hongkong geeft Xiaomi waarschijnlijk ook certificaten van aandelen in China uit. Dergelijke waardepapieren maken het voor inwoners van de Volksrepubliek mogelijk te investeren in Chinese bedrijven die aan een 'buitenlandse' beurs genoteerd staan.