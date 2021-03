'Houten liggers en gerecycled beton moet viaduct duurzamer maken'

ROTTERDAM (ANP) - Het aanleggen van een viaduct kan duurzamer. Door het viaduct voor een groot gedeelte uit hout te laten bestaan en door het rijdek van gerecycled beton te maken, kan de impact op het milieu met 40 procent worden verminderd. Dat zeggen bouwbedrijf Mobilis en ontwerpbureau ipv Delft, die aan een dergelijk duurzaam ontwerp werken.

Het ontwerp is een antwoord op een oproep van Rijkswaterstaat aan bedrijven om een 'circulair viaduct' te ontwikkelen. Op dit moment zijn tien bedrijven bezig met een haalbaarheidsonderzoek. Later dit jaar mogen drie partijen een prototype ontwikkelen. De ambitie van Rijkswaterstaat is om in 2030 volledig klimaatneutraal te werken.

"Hout is een hernieuwbaar materiaal en neemt CO2 op in plaats van dat het uitstoot", zegt projectcoördinator Anne Schotman van Mobilis. De houten liggers worden door betonnen randen beschermd tegen invloeden van het weer. Het gewicht van het viaduct zal zo'n 20 procent lager zijn en daardoor hoeft minder materiaal te worden gebruikt voor de fundering. Het hout-beton-liggersysteem moet een alternatief worden voor de huidige betonnen liggers.

De verwachting is dat de aanlegkosten wat hoger zullen zijn dan bij een traditioneel viaduct. Toch denkt Mobilis dat hun viaduct zichzelf nog kan terugverdienen omdat het uit elkaar kan worden gehaald en ergens anders kan worden hergebruikt.