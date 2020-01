Detacheerder Hays ziet lastige marktomstandigheden

Gepubliceerd op | Views: 292

LONDEN (AFN) - De Britse detacheerder Hays verwacht dat de marktomstandigheden op de korte termijn lastig zullen blijven, met een duidelijk merkbare afzwakking in december. Dat meldde de recruiter in een handelsupdate over het afgelopen kwartaal.

Het concern zag voor de gehele groep de vergoedingen voor recruiting met 4 procent dalen op jaarbasis. In het Verenigd Koninkrijk en Ierland ging het om een daling met 4 procent en in Duitsland om 9 procent. Hays wijst voor Duitsland op moeilijke macro-economische omstandigheden, met klanten die strikter op de kosten letten en afgezwakt vertrouwen in verschillende bedrijfssectoren. In Australië en Nieuw-Zeeland had Hays te maken met de negatieve impact van de bosbranden. In de Verenigde Staten gingen de zaken juist goed, aldus de onderneming.

Hays denkt dan ook dat de operationele winst in de eerste helft van het gebroken boekjaar lager zal uitkomen dan in de vergelijkbare periode een jaar eerder. De detacheerder levert specialisten voor onder meer IT, accounting, finance, bouw en andere sectoren en overheidsinstellingen. Topman Alistair Cox zei met name op het gebied van IT groeimogelijkheden voor het bedrijf te zien.