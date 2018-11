Brits pond omlaag na vertrek brexitminister

Gepubliceerd op | Views: 1.014

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Het vertrek van de Britse minister voor brexitzaken Dominic Raab donderdagochtend zorgde voor een duidelijke reactie op de financiële markten. Het Britse pond stond onder druk en de rente op Britse staatsobligaties ging omhoog.

Woensdag werd een brexitakkoord gesloten. Donderdagochtend kondigde Raab, die heeft meegewerkt aan het akkoord, zijn vertrek aan. Hij liet weten dat hij zich niet kan vinden in de afspraken over Noord-Ierland.

Een pond leverde omstreeks 08.00 uur nog 1,1480 euro op. Dat was tegen 10.30 uur nog ongeveer 1,1335 euro, een daling van zo'n 1,3 procent. Zulke grote dalingen komen niet heel vaak voor, al was het nog lang niet zo groot als na de verrassende uitkomst van het brexitreferendum in juni 2016 toen het pond meer dan 5 procent prijsgaf.

De stijgende rente op Britse staatsobligaties, de zogeheten gilts, betekent dat het duurder wordt voor Londen om geld te lenen.