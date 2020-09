CM.com gaat nieuwe aandelen uitgeven

Ik heb de prospectus doorgelezen van de mislukte directe IPO.



Daaruit kan je zien dat hun marges gestaag blijven dalen bij een negatieve EBITDA. Dat is een teken dat ze in een zeer competitieve markt zitten en hun diensten aanbieden tegen zelfs verliesgevendheid (een te kleine brutomarge).



Ik vermoed dat CM een bedrijf is dát je “stuck in the middle” kan noemen. Het heeft geen unieke dienst en is te klein om tegen de al gevestigde bedrijven te comcurreren.



Het verbaasde mij ook niets dat hun IPO toenmaals mislukt was. Dat ze nu toch op de beurs zitten, via een reverse merger, is uit pure noodzaak mijn inziens. De hoofd financiering van (naar ik mij herinner) van 60 miljoen euro moest aan ABN AMRO afgelost worden.



Mijn advies: kijk erg uit met geld steken in dit bedrijf!