Olieprijzen verder omlaag door hernieuwde coronavrees

SINGAPORE (AFN/BLOOMBERG) - De olieprijzen gingen maandag verder omlaag door de vrees voor een nieuwe golf aan coronabesmettingen. Daarmee werd de daling van de olieprijzen van eind vorige week voortgezet.

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte tussentijds 4,8 procent tot 34,51 dollar en Brentolie daalde 3,4 procent tot 37,37 dollar per vat.

De vrees voor een tweede coronagolf is opgelaaid door nieuwe besmettingen in de Chinese hoofdstad Peking en in verschillende Amerikaanse staten. Begin vorige week tikten de olieprijzen nog de hoogste niveaus in drie maanden aan door optimisme over het economisch herstel van de coronacrisis en productiebeperkingen door oliekartel OPEC en bondgenoten zoals Rusland.