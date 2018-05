Gepubliceerd op | Views: 1.844

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs opent dinsdag waarschijnlijk met verlies. Ook de andere Europese beurzen lijken lager te beginnen. Beleggers verwerken de resultaten van grote Europese bedrijven als Allianz, Commerzbank en Crédit Agricole. Op het Damrak kwam een aantal kleinere bedrijven met cijfers.

Beursbedrijf Euronext heeft in het eerste kwartaal hogere resultaten behaald. Het bedrijf profiteerde van de onrust op de aandelenmarkten waardoor er meer transacties waren. Verder was er sprake van efficiëntieverbeteringen. Topman Stéphane Boujnah sprak in een toelichting van een zeer sterke start van het jaar.

Het in Amsterdam genoteerde Duitse biotechnologiebedrijf Probiodrug heeft zijn kaspositie afgelopen kwartaal verder zien afnemen. Probiodrug, dat werkt aan geneesmiddelen tegen de ziekte van Alzheimer, had eind maart nog 9,3 miljoen euro in kas. Eind vorig jaar werd nog een kaspositie van 10,3 miljoen euro gemeld.

Vastgoedfonds

Ook Atrium European Real Estate kwam met een handelsbericht. Het in Amsterdam genoteerde vastgoedfonds zag het resultaat in het eerste kwartaal stijgen. Het bedrijf profiteerde naar eigen zeggen van een kostenbesparingsprogramma en hogere huren.

Advanced Metallurgical Group (AMG) liet weten een fabriek voor de verwerking van lithium in Brazilië in gebruik te nemen. Daarmee kan de metalenspecialist 90.000 ton lithiumconcentraat per jaar produceren. Lithiumconcentraat is een belangrijke component van batterijen.

Verdeeld

De Europese beurzen sloten maandag verdeeld. De AEX-index klom 0,2 procent tot 563,52 punten en de MidKap won 0,4 procent tot 800,03 punten. De beurzen in Londen en Frankfurt zakten 0,2 procent. Londen daalde een fractie.

Op Wall Street werden kleine winsten geboekt. De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent hoger op 24.899,41 punten. Het was de achtste winstdag op rij voor de Amerikaanse hoofdindex. De brede S&P 500 en technologiebeurs Nasdaq stegen 0,1 procent.

De euro was 1,1914 dollar waard, tegen 1,1972 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent tot 70,88 dollar. Brentolie zakte ook 0,1 procent, tot 78,20 dollar per vat.