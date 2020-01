'Galapagos zet eerste stap met oorlogskas'

Gepubliceerd op | Views: 591 | Onderwerpen: biotechnologie

AMSTERDAM (AFN) - Galapagos maakt via de samenwerking met Fibrocor voor het eerst gebruik van zijn oorlogskas van 5,5 miljard euro. Zodoende "warmt Galapagos zijn motor voor bedrijfsontwikkeling op", schrijven analisten van KBC Securities.

Galapagos maakte bekend zijn samenwerking met de Canadese branchegenoot Fibrocor op het vlak van fibrose uit te breiden. Galapagos neemt een belang in Fibrocor en krijgt daarbij de optie om in totaal vier programma's in licentie te nemen. In ruil voor die exclusieve commerciële rechten betaalt Galapagos een licentievergoeding aan Fibrocor. Ook hebben de Canadezen mogelijk recht op betalingen voor de optie, mijlpaalbetalingen en royalty's.

Marktvorsers van KBC zien de deal nadrukkelijk als een eerste stap in Galapagos' verdere uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten. Ze verwachten evenwel niet dat in de nabije toekomst spectaculaire deals worden aangekondigd omtrent medicijnen die in de laatste fase van hun ontwikkeling zitten.

KBC hanteert een hold-advies op Galapagos, met een koersdoel van 189 euro. Het aandeel stond woensdag omstreeks 09.35 uur 1 procent hoger op 191,45 euro.