'Brexit en coronavirus domineren beurshandel'

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam zal maandag naar verwachting licht hoger openen. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine winsten te beginnen. Beleggers verwerken het nieuws dat Brussel en Londen het brexitoverleg voortzetten en de strengere lockdown-maatregelen in Duitsland, de grootste economie van Europa.

Het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie besloten zondag om de onderhandelingen over een handelsverdag na het vertrek van de Britten uit de EU per 1 januari 2021 toch door te zetten. De Britse premier Boris Johnson liet daarbij weten dat er nog aanzienlijke verschillen zijn en dat een no deal nog altijd de meest waarschijnlijke uitkomst is.

De Duitse regering en deelstaten zijn het afgelopen weekeinde eens geworden over een veel strengere lockdown. Die gaat op 16 december in en duurt tot 10 januari. In die periode moeten veel winkels de deuren sluiten en ook scholen moeten in principe dicht. Het Nederlandse kabinet neemt maandag besluiten over nieuwe, zware maatregelen in de strijd tegen het coronavirus.

Bankensector

De aandacht gaat ook uit naar de bankensector. Volgens persbureau Bloomberg mogen Europese banken mogelijk niet meer dan 20 procent van hun winst uitkeren aan hun aandeelhouders. Een plan met die strekking zou momenteel door Europese toezichthouders worden besproken. Het dividendplafond van 20 procent is een nog conservatievere benadering dan de 25 procent die de Bank of England voor ogen heeft.

Op het Damrak staat Hunter Douglas in de schijnwerpers. Topman en president-commissaris Ralph Sonnenberg wil de raambekledingsmaker van de beurs halen. Sonnenberg bezit in totaal al een belang van rond de 90 procent in de maker van Luxaflex. Met zijn investeringsmaatschappij Bergson wil hij nu de rest van de aandelen voor 64 euro per stuk kopen. Dat is een kwart meer dan de slotkoers van vrijdag.

Overname

Aan het overnamefront kondigde het Britse farmaceutische bedrijf AstraZeneca aan het Amerikaanse Alexion over te nemen. De Britten betalen 39 miljard dollar, omgerekend bijna 32,2 miljard euro, voor het biotechnologiebedrijf.

De Europese beurzen sloten vrijdag met verlies. De AEX-index daalde 0,6 procent tot 614,46 punten en de MidKap verloor 1,4 procent tot 889,00 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen zakten tot 1,4 procent. Wall Street bleef dicht bij huis. De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent hoger op 30.046,37 punten. De S&P 500 verloor 0,1 procent en techgraadmeter Nasdaq daalde 0,2 procent.

De euro was 1,2141 dollar waard, tegenover 1,2113 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,1 procent tot 47,09 dollar. Brentolie kostte 1,2 procent meer op 50,59 dollar per vat.