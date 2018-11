Chinese detailhandelsverkopen zwakken af

Gepubliceerd op | Views: 514 | Onderwerpen: China

PEKING (AFN/BLOOMBERG) - De Chinese detailhandelsverkopen zijn in oktober gegroeid ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder, maar duidelijk minder hard dan in september. Dat bleek woensdag.

De verkopen in winkels in de op een na grootste economie ter wereld stegen met 8,6 procent op jaarbasis. In september was nog sprake van een groei op jaarbasis met 9,2 procent. De Chinese industriële productie groeide in oktober met 5,9 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. In september dikte de productie met 5,8 procent aan ten opzichte van een jaar eerder.