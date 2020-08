Sterkste afname werkgelegenheid in eurozone ooit

Gepubliceerd op | Views: 169 | Onderwerpen: arbeidsmarkt, Europa

LUXEMBURG (AFN) - De werkgelegenheid in de eurozone is in het tweede kwartaal het sterkst afgenomen sinds het begin van de metingen in 1995. Volgens het Europees statistiekbureau Eurostat was er door de coronacrisis 2,8 procent minder werk dan een kwartaal eerder.

Het aantal banen in de Europese Unie als geheel zakte met 2,6 procent terug. In het eerste kwartaal was de werkgelegenheid in het eurogebied al met 0,2 procent afgenomen en in de EU als geheel was toen sprake van een min van 0,1 procent.

De negatieve gevolgen van de coronacrisis op de arbeidsmarkt werden ook in Nederland pijnlijk zichtbaar. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekende dat er hier in het tweede kwartaal van het jaar 322.000 banen zijn verdwenen, werd eerder op de dag bekend. "Een ongekende afname", concludeerde het statistiekbureau, dat ook melding maakte van een fors opgelopen werkloosheid.

Vrijwel alle economieën in Europa kregen een flinke dreun. De economische krimp in de eurozone in het tweede kwartaal werd vrijdag door Eurostat bevestigd op 12,1 procent in vergelijking met de voorgaande periode. Volgens het CBS daalde het Nederlands bruto binnenlands product (bbp) in dezelfde tijd met 8,5 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. In beide gevallen was nog niet eerder zo'n sterke krimp vastgesteld.