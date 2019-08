'Goede aanvulling voor orderboek Heijmans'

Gepubliceerd op | Views: 532

AMSTERDAM (AFN) - De nieuwe klus van Heijmans voor Liander is "een welkome aanvulling voor het orderboek". Dat constateren analisten van KBC Securities in een reactie. Ze wijzen er daarbij op dat de bouwer onlangs ook al een deal met de netwerkbeheerder bekendmaakte.

Die eerdere deal had een waarde van circa 60 miljoen dollar, nu is er een overeenkomst van ruim 61 miljoen euro voor het moderniseren en onderhouden van ruim 1350 elektriciteitsstations in Noord-Holland en het noorden van Zuid-Holland. Gezien de horizon van tien jaar, zal de bijdrage aan de winst- en verliesrekening beperkt zijn zo denken de marktvorsers. Wel is het goed dat de terugkerende activiteiten zorgen voor het op peil houden van de bezettingsgraad.

KBC hanteert een accumulate-advies op Heijmans en een koersdoel van 11,50 euro. Het aandeel stond woensdag omstreeks 09.20 uur 0,1 procent hoger op 8,20 euro.