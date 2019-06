Industriële productie VS in de lift

Gepubliceerd op | Views: 338 | Onderwerpen: Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN) - De industriële productie in de Verenigde Staten is in mei met 0,4 procent gestegen op maandbasis. Dat blijkt uit cijfers van de Federal Reserve.

Economen rekenden gemiddeld op een toename met 0,2 procent. In april ging de productie in de Amerikaanse industrie nog met een bijgestelde 0,4 procent omlaag.

De bezettingsgraad kwam vorige maand uit op 78,1 procent tegen 77,9 procent in april.