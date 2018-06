'Impact Brazilië op Unilever lijkt groot'

Gepubliceerd op | Views: 717 | Onderwerpen: Brazilië

AMSTERDAM (AFN) - Unilever waarschuwde donderdag dat de omzetgroei over de eerste helft van het jaar waarschijnlijk onder de bandbreedte van 3 procent tot 5 procent, die het concern voor het hele jaar hanteert, zal uitkomen. Dat komt onder meer door de negatieve effecten van stakingen in Brazilië. Die lijken wel erg groot, aldus kenners van RBC.

De stakingen in het Zuid-Amerikaanse land hebben een negatief effect van 150 miljoen euro op de omzet van Unilever in het tweede kwartaal. Brazilië is verantwoordelijk voor circa 4 procent van de jaaromzet van Unilever, aldus de marktvorsers. Dan komt de 150 miljoen euro neer op circa een kwart van de tweedekwartaalomzet. Analist James Edwardes Jones vraagt zich dan ook af of er niet meer aan de hand is, aangezien hij een transportstaking van 11 dagen als ,,business as usual'' ziet voor een conglomeraat als Unilever.

RBC hanteert een underperform-advies op Unilever, dat donderdag omstreeks 11.25 uur 3,6 procent lager staat op 45,73 euro.