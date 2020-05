DSM en start-up Lightyear werken aan zonnepanelen voor autodak

(personen)auto's rijden het grootste deel van de dag niet en zou je zoveel mogelijk uit het zicht in parkeergarages moeten parkeren. Naar mijn mening is het niet zinvol qua rendement om zonnepanelen op een auto te plaatsen.



Bovenop een parkeerplek/garage/huis zonnepanelen en laadinfrastructuur om de auto(accu) actief deel te laten nemen aan het grid. We hebben meer accu's in het grid nodig om de pieken in productie van zon en wind op te vangen. Het gebeurd nu al geregeld dat de stroomtarieven negatief zijn overdag, wat de overproductie aangeeft.