'Lagere resultaten voor ABN AMRO'

AMSTERDAM (AFN) - ABN AMRO heeft afgelopen kwartaal zowel de winst als de totale baten zien dalen. Dat is althans de gemiddelde verwachting van analisten die de bank zelf heeft gepolst voorafgaand aan de resultaten die woensdag naar buiten komen.

De marktvorsers gaan gemiddeld genomen uit van een gerapporteerde winst van 499 miljoen euro. ABN AMRO meldde hier vorig jaar over de periode nog een resultaat van 595 miljoen euro. De consensus wijst erop dat de baten over de gehele linie terugliepen, tot 2,1 miljard euro.

Operationeel was sprake van een verslechtering, is de prognose. Voor elke euro aan inkomsten moest ABN AMRO volgens de analisten ruim 62 cent aan kosten maken. Een jaar eerder ging het nog om een kleine 58 cent. De kapitaalbuffer, gemeten volgens de zogenoemde CET1-ratio, zakte naar verwachting van 18,4 procent eind 2018 tot 18,0 procent.

Wel gaan analisten er in doorsnee vanuit dat ABN AMRO, met een geschatte 146 miljoen euro aan kredietvoorzieningen en overige vorderingen, wat minder geld apart hoefde te zetten voor slechte leningen. ABN AMRO zag de stroppenpot een jaar terug nog flink oplopen, tot 208 miljoen euro. Er moest destijds vooral meer geld opzij gezet worden voor klanten in de offshoresector en scheepvaart.

Beleggers zullen bij de kwartaalresultaten verder geïnteresseerd zijn in eventuele andere aankondigingen van het financiële concern. De bank lijkt de laatste tijd internationaal weer iets meer aan de weg te timmeren. Zo heeft ABN AMRO onlangs officieel de deuren geopend van zijn Australische afdeling. Ook gingen er in maart geruchten dat er achter de schermen gewerkt wordt aan voorbereidingen voor de aanvraag van een bankvergunning in de Verenigde Staten.

Net als andere banken zet ABN AMRO de laatste tijd ook sterk in op het tegengaan van witwassen. Een issue dat het concern daarnaast nog steeds niet helemaal achter zich heeft gelaten is de derivatenkwestie in het midden- en kleinbedrijf. Mogelijk kan ABN AMRO daar woensdag nog een update over geven. Aandeelhouders van het concern zijn inmiddels akkoord met de eerder aangekondigde juridische fusie bij de bank. Het versimpelen van de bedrijfsstructuur moet volgens ABN AMRO onder meer helpen bij het verbeteren van de kapitaalratio's en het terugdringen van de kosten.