'PostNL stelt iets gerust met handelsbericht'

Prima koersdoel! Kwestie van tijd dat de koers van € 2 op de borden staat. De partijenpost zijn gewoon uitgestelde orders. Het is wachten op versoepeling van de maatregelen. Deze post zal in grote getallen in mei, juni en juli weer door de brievenbussen vallen. Retailers staan 'te trappelen' om weer los te kunnen. Dit wordt de slagroom op de taart.

Brievenpost/kaartjes +++

Pakketpost +++++ (= blijvertje)

Partijenpost -- maar straks weer +++

Koers nu --- maar straks weer ++++

Instappen maar!!! Weinig/geen neerwaarts risico, opwaarts veel potentieel +++++