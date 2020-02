Royal Bank of Scotland gaat door als NatWest

Gepubliceerd op | Views: 104

EDINBURGH (AFN/BLOOMBERG) - De Britse bank Royal Bank of Scotland (RBS) wil zijn naam veranderen in NatWest. Dat is de naam van een andere bank die sinds 2000 onderdeel van de groep uitmaakt. Met de naamswijziging slaat de nieuwe topvrouw Alison Rose een koers in richting een meer op consumenten gerichte bank. NatWest is een veel groter consumentenmerk in het Verenigd Koninkrijk dan RBS.

RBS, dat al sinds de oprichting in 1727 die naam voerde, raakte door de overname van ABN AMRO in 2007 en de financiële crisis in grote problemen en moest door de Britse overheid worden gered. Die heeft nog altijd de meerderheid van de aandelen in handen.

Afgezien van de nieuwe naam snijdt de bank ook flink in de omvang van zijn zakenbank. Daarnaast moeten de kosten omlaag. Verder streeft de instelling een iets lagere winstgevendheid na dan eerder. Die bijstelling is volgens de bank te wijten aan langzame groei zolang de brexit nog niet helemaal afgerond is.

RBS boekte in 2019 een operationele winst 4,2 miljard pond, omgerekend zo'n 5,1 miljard euro.