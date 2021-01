CBL: constructief overleg met boeren en tuinders

LEIDSCHENDAM (ANP) - Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) is tevreden over het overleg met boeren, tuinders en andere partijen uit de levensmiddelenindustrie. Volgens het CBL verliep het gesprek "positief en constructief". De partijen zaten donderdag om tafel om het verdienmodel van de boeren en tuinders te bespreken.

Zo is er gesproken over het keurmerk FarmerFriendly. Dat is een initiatief van boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) waarbij supermarkten zich kunnen aansluiten, zodat boeren kunnen delen in de winst van de supermarkten. FDF wil al langer dat het CBL zich erbij aansluit.

Op 10 februari worden de gesprekken voortgezet. Dan komt het keurmerk opnieuw aan bod, alsook andere initiatieven die de positie van boeren en tuinders moeten verbeteren. Voor 1 april willen de partijen concrete oplossingen kunnen presenteren.