Sterke Chinese export en hoop op coronasteun VS stuwen beurzen

AMSTERDAM (ANP) - De Europese beurzen wonnen donderdag terrein. Sterke Chinese exportcijfers en de hoop op meer Amerikaanse coronasteun zorgden voor optimisme op de beursvloeren. Aankomend president Joe Biden zal later op de dag zijn economische plannen ontvouwen en beleggers verwachten dat hij biljoenen dollars zal uittrekken om de grootste economie ter wereld door de coronacrisis te loodsen. Op het Damrak waren de chipbedrijven ASMI en ASML in trek dankzij positieve handelsberichten van de grote chipfabrikanten Intel en TSMC.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,8 procent hoger op 649,68 punten. De MidKap won 0,6 procent tot 979,50 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs klommen 0,1 procent. De Londense FTSE-index steeg 0,6 procent.

ASMI en ASML stonden in de kopgroep bij de AEX-bedrijven met winsten tot 5,4 procent. De grote Amerikaanse chipmaker Intel denkt dat de prestaties in de komende kwartalen hoger zullen uitvallen dan verwacht. Ook de Taiwanese chipfabrikant TSMC kwam met beter dan verwachte cijfers. Intel en TSMC zijn belangrijke klanten van chipmachinemaker ASML. In de MidKap klom chipbedrijf Besi 6 procent.

Koerswinst Tencent

Techinvesteerder Prosus (plus 4,7 procent) profiteerde van een forse koerswinst van Tencent, waarin het bedrijf een groot belang heeft. Tencent ging in Hongkong flink vooruit na berichten dat het Chinese internetbedrijf en webwinkelconcern Alibaba toch niet op een zwarte lijst worden gezet door de Trump-regering. Verzekeraar Aegon kampte met een verkoopadvies van Société Générale en daalde 1 procent.

In Parijs zakte Carrefour dik 5 procent. De Franse overheid heeft zorgen over een eventuele Canadese overname van het grote Franse supermarktconcern. Minister van Financiën Bruno Le Maire wijst daarbij op controle over de eigen voedselketen en op de gevolgen voor de werkgelegenheid. Carrefour steeg een dag eerder ruim 13 procent door het overnamenieuws.

Renault won 0,8 procent na bekendmaking van de nieuwe strategie. De Franse automaker wil dat in 2025 de helft van alle nieuwe modellen in Europa volledig elektrisch zijn en snijdt dieper in de kosten. Concurrent PSA klom 4 procent. Het moederbedrijf van Peugeot en Citroën zag in de tweede helft van 2020 een duidelijke verbetering van de verkopen, na de zware neergang in de eerste jaarhelft.

De euro was 1,2163 dollar waard, tegen 1,2160 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 52,94 dollar. Brentolie werd een fractie duurder op 56,08 dollar per vat.