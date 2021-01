Huren in vrije sector verder omlaag

AMSTERDAM (ANP) - De gemiddelde huurprijs van woningen in de vrije sector is in het vierde kwartaal van vorig jaar opnieuw gedaald. Daarmee is voor het tweede kwartaal op rij sprake van een daling, concludeert woonplatform Pararius. Met name in de grote steden is sprake van een prijsval.

In het derde kwartaal van vorig jaar was voor het eerst een daling van de prijzen te zien. Nieuwe huurders betaalden toen 0,4 procent minder dan het jaar daarvoor. Nu zet deze prijsdaling zich voort met een gemiddelde daling van 3,7 procent op jaarbasis in het slotkwartaal van 2020.

Reden voor de prijsdaling is onder meer het vertrek van expats als gevolg van de coronacrisis. Verder sloegen veel particuliere beleggers eind vorig jaar toe op de woningmarkt omdat zij sinds dit jaar een hogere overdrachtsbelasting betalen. Particuliere beleggers vervullen volgens Paradius een belangrijke rol als het gaat om het vergroten van het huuraanbod in de vrije sector. Een toename van het beschikbare huuraanbod kan namelijk zorgen voor verdere daling van de huurprijzen.

Voorbode

Pararius noemt de ontwikkeling in de grote steden een voorbode van wat er in de rest van Nederland staat te gebeuren. In Amsterdam stagneerden de huurprijzen al in het tweede kwartaal van 2019. In de rest van het land volgde de stagnatie in het eerste kwart van 2020. Hetzelfde gebeurt nu volgens Pararius met de daling van de huurprijzen.

In Amsterdam nam de gemiddelde huurprijs met 6,8 procent af tot 22,08 euro per vierkante meter per maand. Daarmee is sprake van de grootst daling sinds het begin van de metingen in 2011.

In Rotterdam daalde de gemiddelde huurprijs met 4,8 procent naar 15,48 euro per vierkante meter per maand. In Den Haag en Eindhoven daalden de gemiddelde vierkantemeterprijs het afgelopen kwartaal met circa 3 procent naar respectievelijk 15,83 euro en 14,11 euro per maand. In Utrecht bleef de prijs nagenoeg gelijk. Daar betalen huurders in doorsnee 17,81 euro per vierkante meter per maand.