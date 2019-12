Gepubliceerd op | Views: 390 | Onderwerpen: VEB

AMSTERDAM (AFN) - Beddenverkoper Beter Bed is zijn aandeelhouders meer uitleg verschuldigd over het vertrek van financieel directeur Hugo van den Ochtend. Dat vindt beleggersvereniging VEB, die de plotselinge vervanging van Van den Ochtend een "grote rode vlag" noemt.

De beleggersvereniging wijst erop dat Van den Ochtend net een jaar in dienst was en een prominente rol speelde bij de reddingsoperatie van Beter Bed, die bovendien nog niet afgerond is. Zo'n abrupt vertrek is sowieso al ongebruikelijk, maar zonder inhoudelijke uitleg is het dat helemaal. Bovendien bracht Beter Bed het bericht donderdag tijdens de beursdag naar buiten. Doorgaans komen beursgenoteerde bedrijven niet tijdens de handelsdag met dergelijk nieuws.

Dat Van den Ochtend wordt vervangen door Gabriëlle Reijnen, het hoofd van de auditcommissie, lijkt volgens de VEB een noodgreep. Omdat zij de afgelopen maanden nauw samenwerkte met de financieel directeur, is zij ook mede-verantwoordelijk voor zijn functioneren, meent de beleggersvereniging.

De VEB wil daarnaast weten of Van den Ochtend en vertrekpremie heeft ontvangen en of hij zijn personeelsopties mag houden.