NSI krijgt HNK-kantoor Amsterdam Schinkel vol

AMSTERDAM (AFN) - Vastgoedinvesteerders NSI heeft een aantal nieuwe huurovereenkomsten afgesloten. Daarmee wist het zijn onlangs verbouwde pand HNK Amsterdam Schinkel binnen zes maanden volledig verhuurd te krijgen.

Het betreffende pand werd onlangs geheel gerenoveerd en opende in juni dit jaar opnieuw de deuren. NSI sloot contracten af met huurders Cooder, Sunrock en Swishfund. Financiële details van de contracten werden niet vermeld.

Met HNK, dat staat voor Het Nieuwe Kantoor, speelt NSI in op de groeiende behoefte aan full service huisvesting in de kantorenmarkt. In Nederland zijn veertien van dergelijke vestigingen te vinden.