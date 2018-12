Signify schrapt banen in Turnhout

Gepubliceerd op | Views: 558

TURNHOUT (AFN/BELGA) - Lampenfabrikant Signify schrapt in Turnhout 158 banen. Dat stelt een afgevaardigde van de Belgische vakbond ABVV.

De directie van de voormalige Philips-fabriek heeft het personeel ingelicht. ,,We hadden banenverlies verwacht", aldus de ABVV. ,,Maar 158 banen is wel erg veel. Dat is ongeveer een op de vier banen.''