Monteurs Stern in Amsterdam gaan staken

AMSTERDAM (AFN) - De automonteurs van garage Stern in Amsterdam gaan woensdag staken, meldt vakbond FNV. Vanuit deze garage worden de Mercedes-onderdelen van de bedrijfswagens verspreid naar Noord-Holland en midden-Nederland.

Het gaat om de derde staking in een reeks acties bij garagebedrijven om de werkgevers te dwingen in te stemmen met eisen voor een nieuwe cao, voor in totaal zo'n 85.000 mensen. De medewerkers verzetten zich onder meer tegen het verplicht stellen van werken op zaterdag.

,,We hebben van de BOVAG nog geen briefje ontvangen met daarin een mooi loonbod, ook zijn de onzalige plannen voor de zaterdag nog niet ingetrokken'', zegt FNV-bestuurder Albert Kuiper. ,,Daarom blijven automonteurs de komende tijd in de verschillende regio’s staken voor een goede cao.''