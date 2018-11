Kleine winsten op Europese beurzen

Gepubliceerd op | Views: 403 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De meeste Europese aandelenbeurzen gingen dinsdag licht vooruit. Op het Damrak was Accell een uitblinker na een gedeeltelijk bod van Pon op het fietsenbedrijf. Verder ging de aandacht uit naar de brexit-perikelen en de Italiaanse begrotingsplannen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent hoger op 527,32 punten. De MidKap daalde een fractie tot 727,56 punten. Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 0,5 procent. De beurs in Milaan zakte 0,5 procent. De Italiaanse regering heeft tot middernacht om een herziene begroting in Brussel in te leveren, maar lijkt vast te houden aan de omstreden budgetplannen.

Accell kreeg er bij de kleinere bedrijven ruim 23 procent aan beurswaarde bij. Handelshuis Pon, dat eerder poogde de fietsenfabrikant in zijn geheel in te lijven, mikt nu op een belang van maximaal 20 procent. Pon is onder meer eigenaar van fietsenmerk Gazelle. Biedprijs op de aandelen Accell is 19 euro per stuk. Dat is fors minder dan de ruim 30 euro per aandeel die Pon eerder wilde neertellen voor heel Accell.

Adviezen

Grootste stijger bij de hoofdfondsen was chipmachinemaker ASML met een winst van 1,6 procent. Olie- en gasconcern Shell sloot de rij met een verlies van 1,5 procent.

In de MidKap stond navigatiebedrijf TomTom bovenaan met een plus van 3,5 procent. Sterkste daler was maaltijdbestelsite Takeaway.com met een min van 6 procent na een adviesverlaging door Bank of America Merrill Lynch. Bij de kleinere bedrijven won funderingsspecialist Sif 2 procent na een adviesverhoging door Kempen.

Lage euro

De handelsupdate van de Britse telecomreus Vodafone werd in Londen beloond met een koerswinst van ruim 8 procent. Telecom Italia daalde 1,5 procent in Milaan na het vertrek van de topman. In Frankfurt klom Bayer 0,2 procent. Het Duitse chemieconcern sloot het derde kwartaal af met een fors hogere omzet. Dit kwam vooral door de bijdrage van het eerder overgenomen Monsanto.

De euro bleef hangen rond het laagste niveau sinds juni 2017 en was 1,1231 dollar waard, tegen 1,1252 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,5 procent minder op 58,44 dollar. Brentolie zakte 2,3 procent in prijs tot 68,49 dollar per vat.