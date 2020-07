Nikkei stevig hoger door hoop coronamedicijn

Gepubliceerd op | Views: 338

TOKIO (AFN) - De Japanse effectenbeurs is maandag met een stevige winst begonnen aan de nieuwe handelsweek. Beleggers trokken zich op aan de hogere slotstanden van Wall Street op vrijdag, die werden aangejaagd door bemoedigende onderzoeksresultaten van de Amerikaanse biotechnoloog Gilead van zijn medicijn remdesivir tegen het coronavirus. Ook de andere beursgraadmeters in de Aziatische regio gingen vooruit.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde 2,2 procent in de plus op 22.784,74 punten. De Japanse autobouwers behoorden tot de sterkste stijgers. Uit cijfers van de Chinese vereniging van autofabrikanten (CAAM) bleek dat de grootste automarkt ter wereld in juni met 11,6 procent is gegroeid ten opzichte van een jaar geleden. Het was de derde maand op rij van groei voor de Chinese automarkt. Mazda dikte bijna 9 procent aan en Honda en Mitsubishi stegen 5,9 en 6,2 procent.

De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 1,8 procent hoger ondanks zorgen aan het handelsfront. De Amerikaanse president Donald Trump noemde het onwaarschijnlijk dat de gedeeltelijke handelsdeal met China een vervolg krijgt en verklaarde dat de relatie met China ernstig geschaad is door de coronapandemie. In Hongkong klom de Hang Seng-index 1,2 procent en de Kospi in Seoul steeg 1,8 procent. De All Ordinaries in Sydney won 1 procent.