Analisten vinden cijfers ABN AMRO teleurstellend

AMSTERDAM (AFN) - Analisten vinden de kwartaalresultaten van ABN AMRO tegenvallen. Volgens marktvorsers van KBC Securities en ING is onder meer de kredietvoorzieningenprognose die de bank gaf voor het hele jaar pessimistischer dan voorzien. Ook hadden ze op een minder sterke winstval gerekend in het eerste kwartaal.

Voorlopig houdt ABN AMRO er rekening mee dat de kredietvoorzieningen in heel 2020 zullen uitkomen op 2,5 miljard euro. Het kwartaalverlies van het financiële concern bedroeg 395 miljoen euro, terwijl de consensus van analisten neerkwam op een negatief nettoresultaat van 191 miljoen euro.

Een analist van KBC merkt op dat de nieuwe topman van ABN AMRO, Robert Swaak, pas tegen het einde van april is aangetreden. Hij verwacht daarom eind derde kwartaal pas een nieuwe strategische update van de bank. In de tussentijd bevindt de bank zich volgens hem in een moeilijke positie. Ook werkt ABN AMRO nog aan een eerder aangekondigde review van de grootzakelijke activiteiten en op de achtergrond is het Openbaar Ministerie nog altijd bezig met zijn onderzoek naar mogelijke overtredingen wat betreft het tegengaan van witwassen. Mogelijk levert die kwestie de bank nog een flinke boete op.

Het advies voor het aandeel blijft bij KBC op sell staan. Het koersdoel is wel verlaagd, van 15 euro naar 9,50 euro. ING gaat uit van een hold-advies, met een koersdoel van 18,50 euro. ABN AMRO was woensdagochtend met afstand de grootste verliezer in de Amsterdamse AEX-index. Even na 10.30 uur noteerde het aandeel 6,5 procent lager op 6,24 euro.