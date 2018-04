Arcelor gaat desinvesteren voor Ilva-deal

Gepubliceerd op | Views: 731 | Onderwerpen: staal

BRUSSEL (AFN/BLOOMBERG) - Staalbedrijf ArcelorMittal heeft aangekondigd een reeks bezittingen af te stoten. De desinvesteringen zijn nodig om goedkeuring te krijgen voor de overname van de Italiaanse branchegenoot Ilva.

Donderdag werd via Belgische vakbonden al bekend dat ArcelorMittal onder meer galvanisatielijnen in de omgeving van Luik van de hand doet. Het gaat verder om activiteiten in Roemenië, Macedonië, Luxemburg en Tsjechië.

In november meldde Brussel de overname van Ilva te onderzoeken. De commissie heeft zorgen dat hierdoor mogelijk de concurrentie op de markt voor bepaalde platte staalproducten in gevaar komt en dat prijzen daardoor kunnen stijgen. De aangekondigde desinvesteringen zijn op voorwaarde dat de Ilva-deal doorgaat.