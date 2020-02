Delivery Hero koopt meer aandelen Just Eat Takeaway

Gepubliceerd op | Views: 130

BERLIJN (AFN/BLOOMBERG) - De Duitse maaltijdbezorger Delivery Hero gaat aandelen van zijn Nederlands-Britse branchegenoot Just Eat Takeaway bijkopen. Dat doet het bedrijf om zijn belang weer op circa 10 procent te brengen.

Het belang was verwaterd nadat Takeaway meer aandelen uitgaf om de overname van Just Eat te bekostigen. Delivery Hero had het belang verworven toen het zijn Duitse activiteiten aan Takeaway verkocht.