Licht hogere omzet softwareconcern Oracle

REDWOOD SHORES (AFN) - Het Amerikaanse softwareconcern Oracle heeft in het afgelopen kwartaal een licht hogere omzet geboekt. Dat blijkt uit cijfers die het bedrijf nabeurs op Wall Street presenteerde.

De totale omzet in het eind november afgesloten tweede kwartaal van het gebroken boekjaar ging op jaarbasis met 1 procent omhoog tot 9,6 miljard dollar. Oracle behaalde meer inkomsten met zijn cloud-diensten, maar bij andere activiteiten daalde de omzet. De nettowinst over het afgelopen kwartaal bedroeg 2,3 miljard dollar. Dat is een lichte daling in vergelijking met een jaar eerder.

De omzet viel lager uit dan analisten hadden verwacht en het aandeel Oracle ging in de handel nabeurs in New York omlaag.