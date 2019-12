ABN AMRO verlengt sponsorcontract Ajax

Gepubliceerd op | Views: 690 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - Ajax en ABN AMRO hebben hun sponsorcontract verlengd tot 2023. ABN AMRO gaat zich vanaf 2020 focussen op het versterken van de vrouwentak van de Amsterdamse club. ABN is al ruim een kwart eeuw als sponsor aan Ajax verbonden, waarvan ruim vijf jaar als hoofdsponsor van het vrouwenvoetbal.

ABN wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het eerste vrouwenelftal en de jeugdopleiding voor meisjes.

"We staan aan de vooravond van een nieuwe stap in de stormachtige ontwikkeling van het vrouwenvoetbal: steeds meer meisjes voetballen, veel vooraanstaande mondiale speelsters komen uit Nederland en de aandacht van de media neemt toe", zei Daphne Koster, de manager van de vrouwentak van Ajax. "We hebben ambitie bij Ajax om het vrouwenvoetbal nog veel groter te maken, en met ABN AMRO aan onze zijde gaan we deze ambities waarmaken."

ABN AMRO fungeerde in de jaren negentig als shirtsponsor van Ajax.