Inflatie VS afgezwakt in november

WASHINGTON (AFN) - De inflatie in de Verenigde Staten is in november afgezwakt naar 2,2 procent op jaarbasis, van 2,5 procent een maand eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Amerikaanse overheid.

Het cijfer komt overeen met de gemiddelde verwachting van economen. De kerninflatie, exclusief de schommelende prijzen van energie en voedingsmiddelen, bedroeg 2,2 procent op jaarbasis, tegen 2,1 procent in oktober. Op maandbasis bleven de Amerikaanse consumentenprijzen onveranderd.

De inflatie speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken.