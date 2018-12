'WDP bouwt aan langdurige relaties'

Gepubliceerd op | Views: 408

AMSTERDAM (AFN) - De verlenging van het contract van logistiek vastgoedinvesteerder WDP met supermarktketen Auchan in Roemenië is een voorbeeld van hoe het bedrijf langdurige samenwerkingen met huurders wil opbouwen. Dat zeggen analisten van KBC Securities, die erop wijzen dat WDP ook samen met Auchan een distributiecentrum in Luxemburg ontwikkelt.

WDP versterkt met de uitbreiding van het distributiecentrum in Boekarest zijn positie op de Roemeense markt. KBC ziet dat als een goede stap op weg naar de strategische doelen van de onderneming.

KBC handhaaft zijn hold-advies voor WDP en houdt ook het koersdoel van 115 euro onveranderd. WDP stond woensdag kort na opening van de beurs 0,7 procent hoger op 115,80 euro.